Tartust lendajaid aina vähem

12. september 2018

ERR vahendab, et selle aasta aprillis läbiviidud muudatused Tartu–Helsingi vahelises lennuliikluses ei ole reisijate arvu kasvatanud.

Kui 2016. aasta augustis kasutas Tartu lennujaama liinilendusid pea 2800 reisijat, siis sel aastal lendas augustis Tartu–Helsingi–Tartu liinil 2003 inimest.

Reisijate arvu vähenemine ei ole viimase kahe aasta lõikes iseloomulik mitte ainult augustikuule, vaid kogu kõne all olevale perioodile. Tartu lennujaama juhataja Argo Annuk reisijate arvu langust murekohaks siiski ei pea, kuigi tõdeb, et sellel aastal kehtima hakanud uus lennugraafik toob nurinat puhkusereisijate suust. Samas võimaldavad uued lennuajad rohkem silmas pidada just äriklientide huve.

