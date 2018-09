Euroopa Keskpank jättis intressid samaks

Äripäev 13. september 2018, 15:42

Oodatult ei muutnud Euroopa Keskpanga nõukogu peamiseid intressimäärasid, kuid kinnitas, et septembri lõpust vähenevad varaostud 15 miljardini kuus.

Praegu näitavad majandusindikaatorid, et majanduskasv ja ka inflatsioon arenevad keskpanga seisukohast positiivses suunas. Draghi tutvustas ka viimast majandusprognoosi, mis eeldab, et lähiaastatel on inflatsioon euroalas 1,7 protsenti, nii tänavust kui järgmise aasta majandusprognoosi oli vähendatud 0,1 protsendipunkti võrra, mis peamiselt väljendab ebaselgust maailma majanduskeskkonna suhtes.

"Peamine oht maailma majanduskasvule on endiselt protektsionism. Praeguses prognoosis on arvestatud ainult praegu kehtivate kaitsemeetmetega, mitte nendega, millest on siiani ainult rääkida. Ebakindlus on tegelikult suurem, sest kuidas tuleks hinnata kaubandustülide eskaleerumise riski, pikaajalise kaubandussõja mõju majanduskindlusele või seda, kuidas see mõjutab tarneahelaid üle maailma?" rääkis Draghi.

Arenevate turgude valuutaprobleeme kommenteerides, ütles Draghi, et endiselt on kõige suuremad probleemid seal, kus on probleeme ka majanduse põhinäitajatega. Euroalas on tema sõnul panku, mis on avatud nendele areneva majandusega riikide riskidele, kuid majandus või pangandussektor tervikuna sellistele ohtudele avatud ei ole.