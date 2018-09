Kolmandikule eestimaalastest on digiteenused võõrad

Äripäev 13. september 2018, 12:00

SEBi kliendiuuringust selgub, et 35% eestlastest kasutab ainult sularaha ja ajab pangaasju üksnes kontoris.

Lätis on vastav näitaja 38% klientidest ning Leedus 46%. Nimetatud ei kasuta pangakaarti ega internetipanka, kaasaegseid mobiilirakendusi ega autentimisvahendeid, mistõttu jäävad viimaste aastate jooksul nii riigi, kui ka panganduses käivitatud uuenduslikumad teenused nende jaoks kättesaamatuks.

SEB jaepanganduse valdkonna juht Ainar Leppänen arvab, et olukorras, kus kaks kolmandikku eestimaalastest on digitaalsed teenused omaks võtnud, on murdepunkt ühiskonnas tõenäoliselt ületatud ning digitaalseid teenuseid võtavad kasutusele ka need, kes seni seda pole teinud.

„Üllataval moel on digitaalseid uuendusi mittekasutavaid inimesi nii 40-50aastaste kui ka 30- ja 20aastaste seas. Seevastu kõige uuendusmeelsemad ja digitaalselt haritumad on inimesed vanusegrupis 26 kuni 35 eluaastat,“ rääkis ta. Uuendusmeelsemaid kasutajaid iseloomustas levinud kaasaegsete autentimisvahendite kasutus, mobiilirakenduste, videokõnede ja viipemaksete igapäevane kasutus.