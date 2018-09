Ainult tellijale

Lõhmus: Luminori ost on hea uudis, kuid ma ei hindaks seda üle

Allan Rajavee 13. september 2018, 11:24

LHV panga asutaja Rain Lõhmuse sõnul teevad kohalikus panganduses suurem osa tööd ära siiski kohalikud juhatused ja ta ei usu, et pärast Luminori müüki see muutub.

Baltimaade pangandus on väga kohalik äri, mistõttu ei usu LHV panga asutaja Rain Lõhmus, et USA erakapitalifond Blackstone hakkab sekkuma Luminori juhtimisse. Sellegipoolest leiab Lõhmus, et erakapitalifond võib tõsta kohalike juhtide motivatsiooni.

Rain Lõhmuse hinnangul tuleb Blackstone’i investeering õigel ajal, sest tema sõnul oli ammu näha, et DNB ja Nordea soovivad turult väljuda. „Minu arust on alati parem, kui asjad pigem varem kui hiljem korda saavad. Lisaks tekib üks pank Eestis, kellel on teistmoodi omanikud,“ leidis LHV asutaja. Samas leidis Lõhmus, et Blackstone’i investeering ei tähenda Luminori jaoks suurt suunamuutust. „Pangandus, mida siin teeme, on suhteliselt kohalik. Sa võid mingisuguseid paremaid praktikaid rääkida, kuid asja teevad siiski ära kohalikud juhtkonnad ja ega sa seda kuskilt kaugelt ei juhi,“ arvas Lõhmus. Seega on Blackstone’i suurinvesteeringu edu või ebaedu Lõhmuse hinnangul siinsete juhtide käes. Teisalt lisas Lõhmus, et erakapitalifondi investeering võib kasvatada Luminori eestvedajate motivatsiooni. „See, kas inimene teeb oma tööd hästi või halvasti, sõltub tema motivatsioonist, ja erakapitalifondid on tavaliselt väga head motivaatorid,“ märkis Lõhmus. Hea teada, aga mõju Eestile pole suur