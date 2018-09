Hiigeltehingut nõustanud Papp: emotsiooni ja põnevust jagus

Ainult tellijale

Üks suurimaid erakapitali investeeringuid Baltikumi ajaloos tõestab, et pangandussektorit ei saa veel kasvukohana maha kanda, leiavad Redgate Capitali partner Aare Tammemäe ja Blackstone'i Luminori ostu juures Eestis nõustanud vandeadvokaat Sven Papp.

Papp sõnas, et viimased paar kuud olid Blackstone'i Eestis tehingu juures nõustades väga intensiivsed ja töö ei käinud kindlasti kella üheksast viieni. Blackstone'i nõustasid rahvusvaheliselt J.P. Morgan ja Allen & Overy, millele lisandusid veel DnB ja Nordea panga nõustajad Eestis ja välismaal. „Suured tehingud nõuavad tohutut inimressurssi ja reeglina, kui need on veel mitmes ajavööndis olevate isikute poolt tehtavad, siis tööaeg ongi täpselt 24/7. Emotsiooni ja põnevust kindlasti jagus,“ ütles ta.

Blackstone’i Eesti nõustaja vandeadvokaat Sven Papp advokaadibüroost Ellex Raidla märkis, et see on üks Baltikumi aegade suurimaid tehinguid. Papp võrdles Blackstone'i Luminori enamusosaluse ostu suurusjärgult Hansapanga väljaostmisega Swedbanki poolt 2005. aastal.

Papi sõnul on märgiline, et tehing tehti pangandussektoris, kus ei ole pärast majanduskriisi palju tehinguid olnud. Vähetähtis pole tema hinnangul ka see, et tehing näitab säilinud usku meie pangandussektorisse, mille maine on viimasel ajal tugevalt kahjustada saanud. „Ilmselt on USA kapitali niivõrd võimsas kohalolekus võimalik näha ka teatud julgeolekugarantiid.“ Märgilise tähtsusega on Papi hinnangul ka see, et ostja on USA päritolu globaalne erakapitali fond, mitte teine pank.

Papp lisas, et tehing näitab ka, et Eesti on jätkuvalt globaalsete investeerimisgigantide radariekraanidel olemas, kui meil vaid oleks pakkuda nende ambitsioonidele vastavaid investeerimisvõimalusi. Tema sõnul võiks sellise suurusjärgu tehing ja Blackstone'i kui globaalse investeerimishiiu kohalolek Eestis äratada tähelepanu kogu maailmas ning meelitada ligi ka teisi investeeringuid.

Danske lahkumise valguses hea uudis

Redgate Capitali partner Aare Tammemäe märkis samuti, et tegu on suurima erakapitalifondi investeeringuga nii Eesti kui ka Baltikumi ajaloos. „Seni oli Luminoril kaks omanikku – Nordea ja DnB - kes soovisid mõlemad siit regioonist väljuda ning selle regiooni osakaalu oma portfellis vähendada, mistõttu puudus omanike toetus kasvuks ja täiendavaks kapitalisüstiks. Blackstone soovib aga finantsinvestorina Luminori kasvatada ning see võib koha kohalikule pangandusturule, mis Danske lahkumisega ühe tegija kaotas, värskeid tuuli tuua,“ sõnas ta.

Tammemäe sõnul on see hea uudis ettevõtjatele ja eraisikutele, sest konkurents Baltikumi pangandusturul on selle tehinguga taas teravamaks muutunud ning Põhjamaade pankade kõrvale tekib Blackstone’i poolt omatud Luminori näol võimekas panganduskontsern. „Blackstone näitas kvaliteetinvestorina selgelt ära, et tavapangandust kasvusektorina ei saa veel maha kanda, traditsioonilisel pangandusel on endiselt kasvuruumi. Seda tehingut tuleb väga tervitada," hindas ta.