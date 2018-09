Deutsche Bank: me oleks aktsepteerinud kümnendikku Danske Eesti klientidest

Äripäev 14. september 2018, 11:51

Saksa suurima panga ja rahapesu eest trahvi saanud Deutsche Banki allikad ütlesid, et pank oleks aktsepteerinud Danske Eesti kümnest mitteresidendist kliendist vaid ühte, kirjutab Financial Times.

Deutsche Banki allikad on Financial Timesile selgitanud, et tegelikult hoiatas pank Dansket juba pikka aega kahtlaste klientide eest.

Deutsche loobus Danske Eesti haruga USA dollarimaksete korrespondentsuhetest juba 2015. aastal, sest panga mure Danske mitteresidentidest klientide pärast kasvas liiga suureks. Ühtlasi hoiatas Deutsche Dansket ka Moldova klientide eest ning Moldovasse tehtavate ülekannete eest.

Samas on Deutsche Bank ka ise maksnud 630 miljonit dollarit trahvi rahapesu eest Venemaal.