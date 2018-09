Björn Wahlroos müüs miljoneid Sampo aktsiaid lastele

Ainult tellijale

Äripäev 17. september 2018, 17:13

Sampo panga juht Björn Wahlroos müüs osa oma aktsiatest lastele.

Sampo juhatuse esimees Björn Wahlroos teatas, et tema ettevõttele Columba AS kuulunud Sampo 1,67 miljonit Sampo A-aktsiat on müüdud ettevõttele, kus kontrolliv osalus on tema lastel.

Tehingu järel kuulub Wahroosile endale ja tema kontrolli all olevatele firmadele 6,6 miljonit Sampo aktsiat, mis annab 1,2 protsenti ettevõttest.

Björn Wahlroos on üks Soome mõjukamaid ettevõtjaid. Ta on Nordea, Sampo Grupi ja UPMi nõukogude esimees ja osanik. Ta on rikkaim soomlane, kes on oma varanduse ise kogunud. Tema juhitud kontsernide tütred tegutsevad ka Eestis: If Kindlustus, Mandatum Life, UPM-Kymmene Otepää AS jt. Kümnekonna aastaga kolmekordistas ta Sampo kontserni turuväärtuse 18 miljardi euroni.