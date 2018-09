"Halb ilm on äri tegemiseks hea"

Hamburg on seni tehnoloogiliselt arenenum ning Titzrath rõhutab pea igas intervjuus jätkuva digitaliseerimise olulisust. Samuti võidab sadam puhtalt ajaloolisest inertsist ja reputatsioonist. Gdansk ja Koper on aga viimasel ajal jõuliselt kasvatanud just kallimate ja seega ka kasumlikumate konteinerkaupade mahtu. Perioodil 2005–2015 kasvas Gdansk selles kategoorias lausa 1500 protsenti ning Koper 340 protsenti, Hamburg aga vaid 9 protsenti, seejuures läks Hamburgi maht 2015. aastal suurde langusesse.

Ajalooliste paralleelide tõmbamisel on aga oma piirid. Hansa Liidu kõrgajal nautisid piki rannikut paiknevad linnad loomulikku monopoli, kuna kaupade transport mööda maismaad oli ületamatult raske. Tänapäeval on aga mereteede kõrvale tõusnud raudteed ja magistraalid. Hamburgi majandusinstituudi teadurite tunamulluse uurimistöö kohaselt on Hamburgi sadamal kaks eksistentsiaalset konkurenti – Gdansk ja Sloveenia Koper. Kõigil kolmel on omad eelised ja puudused.

Absoluutarvudes on Hamburg mõlemast konkurendist veel mitu korda üle, kuid pikaajaline trend on selgelt negatiivne. Üks mure on sakslastel veel – sadamat merega ühendav Elbe jõgi on setteid täis kuhjunud ja vajab hädasti süvendamist. Praeguseks on suure süvisega hiiglaslikel konteinerilaevadel juba raskusi sadamani jõudmisega, mis paneb neid just Gdanski suunas vaatama.

Kõik kolm sadamat konkureerivad Hiinast tulevate kaubavoogude nimel, mis peaks tulevikus vaid kasvama. Konkurentsieeliste otsimisel tuleb mängu ELi transpordivõrgustik TEN-T. Gdansk ja Koper paiknevad mõlemad nn Läänemere–Aadria mere koridoris, Rail Baltic aga on osa Läänemere–Põhjamere koridorist, mille ühes otsas on just Hamburg (koridorid ristuvad Varssavis).

Transiidiekspert Raivo Vare arvas märtsis Delfi Ärilehele antud intervjuus, et sakslaste plaan on kasutada Muugat nn feeder-sadamana, mis toidaks Hamburgi kaupadega, minnes Gdanskist mööda. Seega on Muuga kättesaamine sakslaste jaoks vägagi oluline strateegiline võit, justkui trips-traps-trullis vastase äralõikamine. Tulevikus on Muuga ja Hamburg ühendatud nii mere- kui kui raudteega.