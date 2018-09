TV3 omanikud investeerisid 15 miljonit

Äripäev 18. september 2018, 12:57

Meediagrupp All Media Baltics investeeris uude meediaplatvormi ja katusebrändi 15 miljonit eurot, mille abil loodab meediasisu vaatamist muuta terves Baltikumis.

"Oleme investeerinud rohkem kui 15 miljonit innovatsiooni, uutesse tehnilistesse seadmetesse, olemasolevate teenuste edasiarendamisse ja uute väljatöötamisse. Vahetult enne jõule saavad uute ja põnevate võimalustega tutvuda ka meie televaatajad,“ ütles pressiteate vahendusel All Media Balticsi tegevjuht Pierre Danon.

“Nüüdseks on sellest juba peaaegu aasta, kui alustasime uute investoritega küllaltki ambitsioonika muudatusteplaani elluviimist. See ei muuda vaid All Media Balticsit, vaid kogu Eesti turgu," lisas All Media Eesti tegevjuht Priit Leito, kes lubas investeeringutest võitu nii televaatajatele kui ka reklaamiostjatele.

Kontsern kujundas ümber ja tõi TVPlay brändi alla Viasati ning lubab edaspidi rohkem sisu pakkuda nutiseadmetes. All Media Balticsi koostööpartnerid on Bite ja Tele2, kuid läbirääkimised on käimas ka teiste võimalike partneritega.