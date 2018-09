Aktsiisilangetusi ei tule

Äripäev 18. september 2018, 14:27

Tuleva aasta eelarvesse ühtegi aktsiisilangetust ei mahu ning koalitsioonipartneritel on kavas vaid seni kokkulepitud alkoholiaktsiisi tõusude ärajätmised lõpuks seadusse kirjutada.

"Kõik need teemad olid arutelul jah. Vastab tõele. Aga kõik nad on seotud ka suurte rahaliste mõjudega. Mina saan aru, et valitsus esitab eelarve nii, et neid muudatusi seal sees ei ole," ütles Isamaa esimees Helir-Valdor Seeder ERR-ile.

Aktsiiside langetamise vähesele mõjule, kuid suurele rahalisele vahele juhtis eelmisel nädalal ka tähelepanu samuti Isamaasse kuuluv rahandusminister Toomas Tõniste. Diislikütuse aktsiisi langetamine Läti tasemele tähendaks tema sõnul vähemalt 90 miljoni euro suurust maksuauku.

„Võime arvestada sellega, et osa tarbijatest tuleb tagasi, aga praegu on suurem probleem veel Leedu ja Poola. Ka Venemaal käiakse endiselt kütust toomas,“ jäi Tõniste kahtlevale seisukohale aktsiisidega piirikaubanduse vähendamise võimalikkuse suhtes.

Samas veel septembri alguses mängis peaminister Jüri Ratas mõttega langetada diisliaktsiisi. Ratas kinnitas siis Äripäevale, et kütuseaktsiisi langetamise puhul käib jutt diisliaktsiisist. See puudutab enim transpordifirmasid, mille sõidukite kapoti all tuksub reeglina diiselmootor. Plaanide kohaselt tahetakse langetada aktsiisimäära Läti taseme lähedale.

Transpordiettevõtted tervitasid küll peaminister Jüri Ratase mõtet ent leidsid, et rong juba toimunud muutuste tagasipöördumiseks võib olla lootusetult läinud. Eesti Autoettevõtete Liidu juht ja transpordifirma Alonewolf omanik Andrus Laul selgitas siis, et kui võtta arvesse välisriikidesse sõitvaid veoautosid, siis on Leedu logistiliselt palju parema asukohaga.

Samuti on võrreldes varasemate aastatega oluliselt lihtsamaks muutunud käibemaksu tagasiarvestamine, mis tähendab, et ka see pole enam argument, miks Eestis tankimist eelistada.

Viimaste uudiste järgi Keskerakond kütuseaktsiisi langetamise ettepanekut koalitsioonipartneritele siiski ei teinud.