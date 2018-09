Raadiohommikus: tööstus 2030 ja oma kapitalile kodu leidmine

Äripäev 19. september 2018, 17:17

Neljapäevases Äripäeva raadio hommikuprogrammis tuleb juttu sellest, et idufirmasid börsil turundav Funderbeam on avamas uut kampaaniat, millega on väikeinvestoritel võimalus oma kapitalile kodu leida. Stuudios on külas Funderbeam onboarding'u direktor Ardo Mardisoo ja programmis osaleva idufirma UpSteami looja ja juhatuse esimees Martin Kristerson.

Ilmus värske Eesti Palgauuring 2018. Vaatame tulemusi ja huvitavamaid leide eri sektorites ning turul tervikuna. Uurime, mis on viimase aastaga muutunud ja mis on olnud muutuste tõenäolised põhjused. Mida pidada silmas 2019. aastaks valmistumisel? Stuudios on külas Fontese analüütik ja konsultant Ilmar Põhjala.

Külas on ka ettevõtlus- ja infotehnoloogiaminister, sotsiaaldemokraat Rene Tammist. Värske ettevõtlusminister on Eesti tööstussektori arenguvõimalused luubi alla võtnud ja tahab sektorile koos ekspertidega tugevamat tuge pakkuda. Uurime, milliseid tööstussuundi tasub Eestis edaspidi võimsamalt arendada ja millised hakkavad ajale jalgu jääma. Milline on tööstus aastal 2030?

Päev jätkub nelja saatega:

10.06–10.15 „Müügiminutid“. Milline on hea müügitiimi sünergia? Mis on hea müügiininese omadused aastal 2018? Mis noori töötama motiveerib? Küsimustele aitab vastuseid leida Sten Argos (Cleveroni müügi ja teeninduse divisjoni juht). Saatejuht on Urmas Kamdron.

11.00–12.00 „Poliitikute töölaud“. Saade keskendub seekord riigikogu töö tulemuslikkuse parandamisele ning riigikogu maine tõstmisele. Sel teemal teevad saates oma ettepanekud Reformierakonna esimees Kaja Kallas ning ettevõtja Raivo Vare.

13.00-14.00 „Eetris on ehitusuudised“. Seekord on juttu parimate büroohoonete loomisest. Külas on projekteerimisettevõtte Esplan OÜ tegevjuht Kadi Metsmaa ning juhatuse esimees Priit Pääso, kes räägivad oma uue kontori näitel teadusuuringutel põhinevatest julgetest valikutest büroo kavandamisel just konkreetsetest töötajatest lähtuvalt. Tutvustame, mida on võimalik teha büroohoone planeerimisel ja projekteerimisel, et töötajad oleksid rahul ja nende töövõime kasvaks. Saatejuht on Lauri Leet.

15.00-16.00 „Sisuturundussaade“*. Sellest aastast saab panustada töötaja tervise edendamisse kuni 400 eurot aastas ilma täiendava erisoodustusmaksuta. Maksusoodustuse alla läheb ka If Kindlustuse uus tervisekindlustus töötajale, mis on hea täiendus riiklikule ravikindlustusele. Intervjuu annab If Kindlustuse isikukindlustuse tootejuht Kairit Liig. Saatejuht on Andres Panksepp.

*kordussaade