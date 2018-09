Press: Dansket ootavad suured trahvid

Ainult tellijale

Eile kõigi suuremate ärilehtede portaalide esiuudiseks tõusnud Danske skandaal ei ole veel läbi ning börs valmistub suurteks trahvideks.

Financial Timesi börsiküljel märgitakse, et panga suutmatus välja arvutada, kui suur osa 200 miljardist mitteresidentide eurost olid päriselt kahtlane, jääb ka edaspidi panga kohale teadmatuse näol rippuma. Teisalt võis meelt rahustada kinnitus, et ühtegi rahvusvaheliste sanktsioonide rikkumist ei tuvastatud. Viimast eriti USA uurimistegevuste valguses.

Danske pank ei suutnud uurimisega varasemale tegevusele joont alla tõmmata. Financial Times

Paljut, mis pangas tegelikult toimus, me endiselt ei tea, sest eilne ülevaade oli vaid kokkuvõte 300-leheküljelisest auditist, mida pank lubas täpsemalt jagada kõigi asjakohaste finantsjärelevalve asutustega.

Wall Street Journal märgib, et Danske probleemid peaks muret valmistama kogu Taanis, sest pangas on kolmandik kõigist hoiustest ning seda peetakse pangaks, mis on liiga suur, et sel lasta pankrotti minna.

Lahtine on endiselt küsimus, kui suureks võivad osutuda trahvid ning kas nendeks piisab näiteks sellest 800 miljonist dollarist, mille Taani finantsinspektsioon käskis pangal kõrvale panna. Uuritakse panka ju nii USAs, Taanis kui ka Eestis.