Audiitorite teenused on kallimaks läinud

Audiitoriteenused on kallimaks läinud ja hinnatõus jätkub ka uuel majandusaastal, seisab Audiitorkogu ülevaates.

Audiitorkogu kokkuvõttest selgub, et Eesti audiitorifirmade müügitulu kasvas lõppenud finantsaastal kokku ca 6 protsenti. Audiitorifirmadest kiireimat audiitoriteenuste mahu kasvu näitas KPMG, kelle audiitoriteenuste käive kasvas koguni 16 protsenti.

Eesti audiitoriteenuste turg tervikuna on näidanud väikest langust. Audiitorikontrolli läbinud ettevõtete arv kahanes 13 protsendi võrra, 9954-lt 8634-le. „Turuolukord on tõepoolest huvitav – ühest küljest kogumaht on kahanemas, samas teenuste hinnad ning ettevõtete tulud on mõõdukalt kasvanud," rääkis KPMG auditi valdkonna juhi Indrek Alliksaar.

Audiitorifirmade teenuste tunnihinnad kasvasid 7 protsenti, keskmiselt 40,3 euro pealt 43,2 euro peale. Kõige rohkem tõusid tunnihinnad suurfirmade audititeenuse osutamisel (9%), kõige väiksem hinnatõus oli väikeste audiitoribüroode ülevaatuste osutamisel (2%).