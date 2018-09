Korterimüük on kogu Soomes vaibunud

Äripäev 23. september 2018, 09:28

Augustis vähenes Soomes vanemate korterite müük aastaga 8 protsenti, kirjutas Kauppalehti.

Tampere on üks Soome kasvukeskustest, seda ka korterimüügi vaatekohast.

Eluasemelaene võeti tänavu juunis seevastu rohkem kui aasta tagasi, kokku 1,5 miljardit, mis on aastatagusest 100 miljoni võrra rohkem. Keskmine laenu pikkus oli 20 aastat ja see on poole aasta võrra pikem kui eelmisel aastal.