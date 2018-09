Äripäev 24. september 2018, 13:35

Suurte pangaskandaalide järel tehtud ettepanek anda Euroopa pangandusjärelevalvele uusi õigusi ei ole siiani kõigi liikmesriikide toetust leidnud.

Luksemburg, Holland, Rootsi ja Soome esindajad hoiatasid, et ei tasu Euroopa Komisjoni ettepanekuga liiga kiiresti edasi minna, ütles möödunud nädalal toimunud saadikute koosoleku järel allikas Reutersile.

Tänavu on suured rahapesuskandaalid raputanud pangasektorit Hollandis, Luksemburgis, Maltal, Lätis, Eestis ja Hispaanias. Luksemburg on seejuures ainus liikmesriik, mis keeldub avalikustamast, milliseid panku rahapesuvastaste reeglite rikkumise eest karistatud on. Reuters juhib tähelepanu, et praegu on üle Euroopa Liidu finantskuritegudega võitlemine jäetud liikmesriikidele, mis teinekord ei ole näidanud üles erilist agarust eksimuste karistamisel.

Komisjoni ettepanekule anda kesksem juhtroll finantskuritegude vältimisel pangandusjärelevalvele (EBA) leidis seevastu toetust Prantsuse, Hispaania ja Taani esindajate seas. Allikate sõnul olid mitmed saadikud üllatunud selle üle, kui kiiresti Komisjon ettepanekuga välja tuli, pärast seda kui oli lubanud selle järgmisse aastasse Euroopa parlamendi valimiste järgsesse aega lükata.