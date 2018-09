Komisjon nõuab Eesti ja Taani finantsjärelvalve uurimist

Äripäev 24. september 2018, 08:58

Danske rahapesuskandaali järel peab nii Eesti kui Taani finantsjärelevalve Euroopa Liidule aru andma, kuidas midagi sellist nende jurisdiktsioonis juhtuda sai.

Samuti on Komisjoni õigusvolinik Vera Jourova otsustanud 2. oktoobril kohtuda Eesti, Taani ja Soome rahandusministritega, et välja selgitada, kui suur osa Danske rahapesuskandaali aastatepikkuses jätkumises oli finantsjärelevalve suutmatusel.

Brüsseli soov ametlik uurimine algatada näitab Komisjoni pettumust rahapesuskandaalide üle, mis on Euroopa Liidus järgemisi avastatud. Lisaks Danskele on viimasel ajal palju räägitud ka Hollandi ING panga ning Läti ABLV panga rahapesuskandaalidest.

Euroopa Komisjon palus Euroopa pangandusjärelevalvel (EBA) kasutada kõigi agentuuril võimalusi teada saamaks, miks järelevalve Taani kommertspanga üle nii laiaulatuslikult läbi kukkus, kirjutas Financial Times .

Financial Timesi toimetusse jõudis kiri, mille Komisjon EBA-le saatis. Selles soovib Komisjon, et EBA uuriks võimalikult kiiresti, kas Eesti ja Taani järelevalve on Euroopa Liidu õigust rikkunud või kohaldamata jätnud.