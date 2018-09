Margus Sameli jätab reklaamiäri

Äripäev 24. september 2018, 14:05

Pikki aastaid meediaagentuuri Dentsu Aegis Network Baltikumi ärisid juhtinud Margus Sameli läks Ettevõtluse Arendamise Sihtasutuse (EAS) uueks turismiarenduskeskuse direktoriks.

„Margus Sameli eristus kõikidest teistest kandidaatidest oma tervikliku vaate poolest turismile. Margus mõistab kui oluline on lisaks turundusele ka infrastruktuur ja turismiteenuste kvaliteet, mis on turismi arendamisel väga oluline,“ ütles EASi juhatuse esimees Alo Ivask teate vahendusel.

„EASi turismiarenduskeskuse direktorina saan ma kaasa aidata Eesti kui turismisihtkoha tuntuse suurendamise ja uuenduslike turismitoodete pakkumise soodustamisega. Selleks, et Eestisse tuleks rohkem turiste, nad viibiksid siin kauem ja kulutaksid rohkem, on vaja pidevalt arendada turismitooteid ja -teenuseid," lisas värskelt ametikoha vastu võtnud Margus Sameli.

Kogu turismivaldkond on inimesest lähtuv, millele minu rohkem kui kahekümne aastane kommunikatsiooni valdkonna kogemus kasuks tuleb. Olen kindel, et minu meeskonnal on kogemusi enam kui kuhjaga, samas kui soovime selles väga konkurentsitihedas valdkonnas edukad olla, peame julgemalt tulevikku vaatama,“ ütles Sameli.