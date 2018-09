OP panga Eesti juht Soome koondamisest: meie palkame inimesi juurde

Ainult tellijale

Ettevõtete teenindamisele keskendunud OP panga Eesti filiaali juhataja Hannes Kaadu märkis, et emapanga suured ümberorganiseerimised Eesti filiaali ei mõjuta ning selle asemel plaanib see hoopis kasvada.

Kaadu lükkas ümber kahtluse, et OP plaanib tegevust kokku tõmmata. „Eesmärk on organisatsioonitasemeid madaldada, et juhtimist ja otsustamist efektiivsemaks muuta,“ täpsustas Kaadu.

Selle endine juht Reijo Karhinen ütles aasta tagasi Helsingin Sanomatele, et digitaliseerimine viib pangast tuhandeid töökohti, kui pangandusprotsesse automatiseeritakse. Pressiteate järgi osa töökohti kaob, samas tekib uusi ka juurde.

Soome OP pangandusgrupp teatas täna , et alustab läbirääkimisi 6000 töötajaga, mille käigus organiseeritakse ümber kogu grupi tegevus. Võimalikku koondamiste arvu kontsern ei ütle.

Seesugune plaan tähendabki, et töötajatega tuleb pidada läbirääkimisi. „Nende läbirääkimiste eesmärk ei ole personali vähendada, vaid muuta OPi töökultuuri,“ ütles ta. Seesugused muudatused ei tule tema sõnul üllatusena, vaid on loomulik jätk uue juhatuse planeeritud tegevuste uuendamiseks.

Kaadu märkis, et Baltikumi need läbirääkimised siiski ei puuduta. „Sel aastal palkame Eestis neli-viis uut inimest. Samal ajal on portfelli kasv Eestis olnud oodatust selgelt suurem,“ ütles ta.

Möödunud aastal andis Kaadu intervjuu Postimehe majandusväljaandele, milles ütles, et OP tahab Eesti kommertspanganduses tugevamalt kanda kinnitada. Pank avas mullu uue kontori ning Kaadu kinnitas soovi ning potentsiaali kasvatada nii portfelli kui töötajate arvu. Jaepangandusse OP Baltimaades praegu siseneda ei plaani.

Kaadu ütles Postimehele, et kuigi Eestis on kinnisvarasektor väga aktiivne olnud, soovib ta näha suuremas mahus investeeringuid ka muudes sektorites, näiteks tööstuses. „Tahaksin näha, et Eesti eksportiv tööstus hakkab rohkem investeerima. Sinna paneksime hea meelega raha,“ ütles Kaadu aasta tagasi.