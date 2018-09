Raadiohommikus Äriplaani esinejad

Äripäev 25. september 2018, 17:01

Äripäeva raadio hommikuprogrammis astuvad päevakajaliste teemade kõrval üles Äriplaan 2019 konverentsi esinejad. Enam kui 8000 inimesele tööd andev Ain Hanschmidt räägib investeerimise põhimõtetest ja restoraniärist ning tõusev ükssarvik Markus Villig tõelisest konkureerimisest.

11.00-12.00 „Finantsuudised fookuses“. Eesti kolmesambalises pensionisüsteemis on aastatega üles kerkinud mitu valukohta, mis vajavad parandamist. Pensionikogujatele teeb muret teise samba fondide kesine tootlus, pensionifondide valitsejad tahaksid aga süsteemi raha juurde. Kuidas aidata meie inimestel oluliselt paremat pensionipõlve nautida – kas lahendus võiks olla tööandjapension? Milliseid muudatusi kavandab riik ja kuidas need utsitavad pensionifondide juhte efektiivsemalt tööd tegema? Neil teemadel arutlevad Luminor Pensions Estonia AS juhatuse esimees Angelika Tagel ja rahandusministeeriumi kindlustuspoliitika osakonna peaspetsialist Tõnu Lillelaid. Saadet juhib Birjo Must.

10.05-10.15 „Müügiminutid“. Stuudios on Hando Sinisalu - Müügijuhtimise Aastakonverents 2018 programmijuht. Kas konverentside korraldamine on hääbuv või tõusev trend? Millised tuuled puhuvad B2B müügi- ja turundusmaastikul? Küsib Urmas Kamdron.

13.00-14.00 „Arvude taga“*. Statistikaamet toetub oma analüüsides ja kokkuvõtetes paljuski ettevõtetelt ja riigiasutustelt saadud andmetele. Et veelgi paremini infot välja anda, on kavas muuta andmete korjamist selliselt, et andmete jagajate koormus oleks võimalikult väike ja vajalikud andmed jõuaksid statistikaametisse minimaalse viitega. Saates tuleb juttu reaalaja andmekaevest, mille juures reaalaeg tähendab seda, et kõik vajalikud andmed oleksid olemas kuuajase intervalliga. Milleks see vajalik on, sellest räägivad statistikaameti peadirektor Mart Mägi ja IT-ettevõtja Taavi Kotka. Saadet juhib Kadri Põlendik.

15.00-16.00 „Juhtimislabor“. Kui palju on meis ja meie ümber ebaausust? Kas valetamine on paratamatu ja mis seda mõjutab, miks me mõnikord valetame ja mõnikord mitte? Kuidas keskkond mõjutab inimeste ausust ja mida töökeskkonnas võiks arvestada? Ebaausus on väga keeruline teema ja aus või ebaaus käitumine oleneb paljudest teguritest. Tänapäeva teadus on selles vallas avastanud nii mõndagi üllatavat. Saatekülalised on ise valetamise teemat uurinud teadlased Tartu Ülikooli kognitiivse ja õiguspsühholoogia professor Talis Bachmann ning psühholoogiadotsent ja kliiniline psühholoog Inga Karton. Räägime ka värskelt eesti keeles ilmunud Dan Ariely raamatust „Aus tõde ebaaususest“. Saatejuht on Signe Rummo.

*kordussaade