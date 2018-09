Äripäev 25. september 2018, 08:38

Nädalavahetusel hulgaliselt spekulatsioone kaasa toonud Soome saartel peetud suuroperatsioonis peeti kinni taga tõenäoliselt Ukraina päritolu Eesti kodanik.

Soome kriminaalpolitsei kinnitas eile, et uurib Airiston Helmit seoses rahvusvahelise rahapesuga. "Ees on pikk, raske ja keeruline rahvusvaheline kriminaaluurimine," ütles Tomi Taskila Soome kriminaalpolitseist.

Eesti kodanik ei ole Soomes seotud ühegi ettevõtte juhtimisega, kuid Eestis on ta väikese 'Ukraina kultuuri kaitse ja kultuurivahetusega' tegeleva ühingu juht.

Politsei on andnud vahistamiskäsu kahe inimese tabamiseks, üks 36-aastane Vene kodanik, kes oli uurimise alla langenud Airiston Helmi juhatuse liige 2016. aastast ja teine 51-aastane Eesti mees, kirjutab Ilta Sanomat.

Ilta Sanomat märgib, et Airiston Helmi raamatupidamise aruannete põhjal on ettevõte pannud 10 miljonit eurot "laenuraha" kinnisvara ja kruntide ostmiseks Turu saarestikus. Politseid huvitab, kust see raha tuli, mida ilmselgelt mittetulusateks ostudeks kulutati.

Nädalavahetusel toimunud läbiotsimistel konfiskeeriti ohtralt esemeid, mälupulki ja arvuteid. Lisaks leiti kilekott poole miljoni euroga.

Kõrgetasemelisest uurimisest olid eelnevalt teavitatud president, peaminister, välisminister ja siseminister.