Euroopa lubab Iraaniga sisse seada oma maksesüsteemi

Äripäev 26. september 2018, 16:04

USA sanktsioonide eest pääsemiseks mõlgutavad Euroopa suurriigid tõsiselt mõtet seada Iraaniga sisse täiesti omaette maksesüsteem, plaaniga on lubanud liituda ka Hiina ja Venemaa.

Arvestades, et USA on ähvardanud kehtestada sanktsioonid kõigile, kes Iraaniga kauplemist jätkavad, ning kavatseb novembrist keelata ka USA pankadel Iraani pankadega arveldusi teha, on selline kommünikee ka arusaadav.

Euroopa Liidu välispoliitika volinik Federica Mogherini ütles, et kavas on luua uus keskkond, mille kaudu saaksid Euroopa Liidu ja Iraani ettevõtted teha vastastikuseid makseid, see süsteem oleks siis sõltumatu peamiselt USA dollarites arveldavast rahvusvahelisest süsteemist.

Teisipäeval lubasid Hiina, Venemaa, Saksamaa, Suurbritannia ja Prantsusmaa välisministrid ühiskommünikees, et tehakse ühiseid jõupingutusi kõigi Iraanis tegutsevate ettevõtete toetuseks, sealhulgas nafta ekspordi jätkumiseks, kirjutab Financial Times .

Vähem teada on see, millist maksesüsteemi täpselt silmas peetakse. Uue süsteemi mõtet toetas ka Venemaa, mis samuti mitmel rindel on üritanud leida lahendusi dollarihegemoonia käest vabanemiseks. On ju ka Venemaa vastu kehtestatud ohtralt sanktsioone.

Kuid isegi Moskva ei usu, et USA sellisel initsiatiivil niisama toimuda laseks. „Küsimus jääb, kas see plaan tööle hakkab, sest võime arvata, et USA avaldab sellega seoses Euroopa Liidule tohutut survet ning soovib kindlasti kõik sellised mehhanismid maha suruda,“ ütles Vene välisministeeriumi tuumarelvade leviku vastase üksuse direktor Vladimir Jermakov.

Financial Times leiab samas, et Euroopa Liidu puhul on tegemist pigem hea tahte märgi kui tegelike plaanidega. Ali Vaez International Crisis Groupist märkis lehele, et selline maksesüsteem saaks aidata ainult „väikeseid ja keskmise suurusega ettevõtteid, mil tavapäraselt suuremat kokkupuudet USA turuga ei ole ning mis on samas piisavalt riskialtid, et teha äri Iraanis“.

Selliseks väikeseks ettevõtteks ei ole kindlasti näiteks Volvo, mis enne Iraani pangasüsteemi tabavaid sanktsioone otsustas Iraanis tegevuse lõpetada, sest kardab, et sealt ei olegi enam võimalik ühtegi makset kätte saada.

USA taaskehtestas sanktsioonid Iraani vastu augusti algul pärast maikuist otsust loobuda Iraani tuumaleppes osalemisest. Novembrist kavatseb USA kehtestada sanktsioonid ka Iraani energiasektorile ning keelata finantsasutustel Iraani keskpangaga arveldamise.

USA on ähvardanud sanktsioonidega ka kõiki ettevõtteid, mis Iraaniga kauplemist jätkavad. Seni on Euroopa Liit lubanud siinseid ettevõtteid USA sanktsioonide eest kaitsta