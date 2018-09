Raadiohommikus: tööturu hulludest päevadest ja kunsti investeerimisest Äripäev 26. september 2018, 17:41 Hullud Päevad Stockmannis. https://www.aripaev.ee/storyimage/ea/20180926/NEWS/180929758/AR/0/AR-180929758.jpg

Tööandjate sõnul pole neil enam kuskilt tööjõudu leida, töötajad väidavad, et pakutav palk on liiga madal. Eksperdid leiavad, et töö iseloom on hakanud muutuma, tuleb üle vaadata töösuhted, töökorraldus ja kokku viia vajadused ning oskused. Külas on Eesti Töötukassa teenusejuht Karin Andre.

Miks peaks investeerima kunsti, millised investorid seda mitte kunagi ei teeks? Kuidas on kunsti investeerimisega mujal maailmas, millises riigis on kunsti ühisrahastuslatvormid? Külas on teemat uurinud ajakirjanik Birjo Must. Stuudios on uudistetoimetaja Liis Amor ja saatejuht Alyona Stadnik. 11.00-12.00 "Isemajandav Eesti". BaltCapi partner Kristjan Kalda ja EllexRaidla partner Sven Papp räägivad takistustest, mis seisavad ettevõtjate ja välisinvestorit teel, kui nad soovivad hakata Eestis äri ajama. Saatejuht Aivar Hundimägi.