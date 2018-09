Itaalia eelarve viis börsid langusse

Äripäev 27. september 2018, 13:32

Milano börs võttis suuna allapoole ja ületas pessimismilt kõiki teisi Euroopa turge, sest investoritel pole mingit kindlust Itaalia valitsuse eelarveplaanide kohta.

Samas taktis on halvasti käinud Itaalia pankade käsi, mille aktsiad on kaotanud 4-4,5 protsenti oma väärtusest ja ühes Milaano börsiga mõjuvad raskelt ka teistele Euroopa börsidele.

Poliitilised jõud on võimetud kokku leppima, kui suure puudujäägiga eelarve tuleb, hoolimata mõne päeva eest antud lubadusest, et see jääb 1,9 protsendini SKPst. Kõik see on pannud Itaalia võlakirjad müügisurve alla, kirjutab Itaalia ärileht Il Sole 24 Ore.

Kõige suurem hirm on investoritel selle ees, et Itaalia valitsus võib ikkagi käega lüüa Euroopa eelarvenõuetele ja panna sellega aluse uuele tülile. Isegi kui nüüd kohe jõutakse mingi positiivse lahenduseni, siis ei kao Itaalia probleem kuhugi, sest riigi populistlik valitsus on endiselt väga populaarne, hoiatavad Reutersi analüütikud.

Valitsus peaks eelarvekava avalikustama täna, ent Itaalia lehed hoiatavad, et see võib ka edasi lükkuda ning kardetakse, et rahandusminister Giovanni Tria kavatseb tagasi astuda.

Nimelt on Tria, kes valiti valitsusse kui sõltumatu minister, kahe võimupartei surve all suurendada eelarvedefitsiiti, et saaks rahastada koalitsiooni valimislubaduste elluviimist. Plaanis on ühtviisi maksukärped kui riigi kulutuste suurendamine - kodanikupalga kehtestamine ja pensioniea langetamine.

Tria juhitud rahandusministeerium on hoiatanud, et 1,9 protsenti suurem defitsiit seab Itaalia võlakoorma probleemide ette, valitsuse moodustanud Liiga ja 5 Tähe Liikumine nõuavad pigem 2,4protsendilist puudujääki.