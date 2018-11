Nende korterite nõudlus ületab pakkumise

Uus Maa kinnisvarabüroo elamispindade tegevjuht Kristi Djomin. Foto: Karli Saul

Kõrge hinnaklassiga üürikorterite puhul ületab Tallinnas nõudlus pakkumise, kuid tuleb arvestada, et kõik kõrge hinnaklassiga korterid pole luksuskorterid, ütles Uus Maa elamispindade tegevjuht Kristi Djomin. Kõige kallimate korterite kuu üür võib küündida 4000 euroni.

Näiteks novembri keskel oli Tallinna kesklinnas ja Kadriorus pakkumises 91 korterit, mille kuu üür oli üle 1000 euro. "Julgen väita, et nende hulgas on alla poole selliseid kortereid, mida saab nimetada luksuskorteriteks," rääkis Äripäeva raadios Uus Maa kinnisvarasaates Uus Maa elamispindade tegevjuht Kristi Djomin.

Kõrgema hinnaklassiga üürikortereid otsivad eelkõige tähtajaliselt Eestisse tööle saabunud välismaalased. Eelistatud on täislahendus, kus suur osa eluks vajalikust juba kohapeal olemas. Samuti on klientideks Eesti pered, kes on oma kinnisvara maha müünud ning pole uut veel soetanud.

Luksusüürikorteri puhul on oluline esmalt kindlasti asukoht, seda tüüpi üüripinnad asuvad Tallinna kesklinnas ja vanalinnas, ka Kadriorus ning Kalamaja alguses.