Raadiohommikus: tulevikutehnoloogiad ja oleviku palgarähklus

Nädalavahetusel toimub Tallinnas robootikafestival Robotex. Foto: Mihkel Maripuu, Postimees/Scanpix

Reedel algab robootikafestival Robotex. Sellest, milline roll robootikal, tehisintellektil ja muudel sarnastel tehnoloogiatel praegu ja kümne-viieteist aasta pärast Eestis on, räägime reedeses hommikuprogrammis Robotexi juhatuse esimehe Sander Ganseniga.

Statistikaameti andmetel oli tänavu kolmandas kvartalis keskmine brutokuupalk 1291 eurot. Krediidiandja Raha24 juhatuse liikme Urmo Kokmanni arvutuste järgi kulub praeguste hindade juures enamik sissetulekust lihtsalt ellujäämiseks. Millised rehkendused selle järelduse taga täpselt on, sellest Kokmanniga räägimegi.

Kaspar Allik Äripäeva börsitoimetusest valgustab aga, millistesse ettevõtetesse tasuks tuleval aastal investeerida.

Saadet veavad Liis Amor ja Madis Aesma.

Päev jätkub kolme saatega.

11.00–12.00 "Äripäev eetris". Nädala olulisemad teemad võtavad kokku Äripäeva toimetajad Viivika Rõuk, Erki Varma ja Jaanus Vogelberg.

13.00-14.00 „Optibeti spordisaade“. Saatesarja kolmandas osas hakkavad saatejuhid Dannar Leitmaa ja Otto Oliver Olgo vaidlema, miks rahvas ei tohiks kanda tugevat häält aasta sporditähe valimisel. Külla tuleb ka mees, kes mõtestas ümber koduse jalka turunduse ja juhib Eesti kõige roosamat klubi – Nõmme Kalju president Kuno Tehva.

15.00–16.00 "Eetris on ehitusuudised". Nordeconi arendusjuht Miina Karafin ning digitaalehituse konsultant Risto Vahenurm selgitavad, milline on BIMi tase Eestis ning kuhu võiksime edasi liikuda. Selgub, mis kasu tõuseb hoone tellijale ja haldajale mudelprojekteerimise rakendamisest ning kuidas selle eeliseid maksimaalselt ära kasutada. Saatejuht on Lauri Leet.

Kuula raadiot otse SIIT.