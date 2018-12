Paneelil osalejad vasakult paremale: Gwee Seng Kwong, Real Estate Developers’ Association of Singapore (REDAS), Ludovico Lombardi, Senior Associate, Zaha Hadid Architects (London), Timo Riismaa Bonavast, SEBi erapanganduse ekspert Peeter Koppel, Merko Ehituse juht Andres Trink, Domas Dargis, General Manager of EIKA (Leedu). Foto: ANDRE ALTJOE

Andres Trink: igale väiksemale turutõrkele pole mõtet reageerida

Merko Ehituse tegevjuhi Andres Trinki sõnul ei tasu oma investeeringute planeerimisel igale väiksemale turutõrkele reageerida ning mürast tuleb üle olla keskendudes pikaajalisemale strateegiale.

„Kui sa peatud, siis peatud liiga kauaks – kui ootad, siis ootad liiga kaua,“ ütles Trink, kes osales neljapäeval toimunud rahvusvahelise kinnisvarakonverentsi Nordic Real Estate Forum paneelis, mis keskendus ärikinnisvara tulevikuriskidele.

Trinki hinnangul on palgaralli millalgi lõppemas ning kinnisvaras on juba näha märke sellest, et uusi kommertskinnisvara projekte on vähem.

Leedu kinnisvaraarendusettevõtte EIKA tegevjuht Domas Dargis nentis, et üks suurimaid ohte ehitajatele on inflatsioon, sest praegu kasvavad ehituse hinnad korterite omast kiiremini.

Paneeli juhtinud SEB privaatpanganduse strateegi Peeter Koppeli sõnul on üheks selle põhjuseks tööjõupuudus, mis on probleemiks kõikjal Baltikumis.

Ehitus vajab industrialiseerimist

Veel arutles ekspertide paneel selle üle, et kuidas muudab tehnoloogia kinnisvaraarendust investori seisukohast.

„Näiteks idee ehitustööstuse industrialiseerimisest on väga atraktiivne, sest see vähendab projektihaldamist ja stressi kliendi jaoks,“ leidis Koppel.

Andres Trink nõustus Koppeliga, leides, et kallineva ja vähese tööjõu juures on industrialiseerimine kahtlemata tuleviku väljavaade, kuid seda pigem kümne aasta perspektiivis.

„Aeg näitab, kuidas tehnoloogia mõju ehitussektoris täpselt avalduma hakkab, sest alati ei saa ette näha, millised on kaudsed mõjud sektorile. Näiteks transpordisektor on arenemas nii, et inimesed vajavad üha enam oma autot – nad pigem tahavad kogeda ja kasutada asju kui et seda omada. See kindlasti kujundab ka elamukinnisvara tulevikus, sest kui autosid nii palju enam ei omata, pole ka uusarendustel enam niivõrd keskse tähtsusega parkimiskohtade loomine,“ ütles Trink.

Paneelis osalenud Singapuri Kinnisvaraarendajate Assosatsiooni juhi Gwee Seng Kwong’i sõnul piirab Singapuri riik aktiivselt autode kasutamist, mille tulemusel arenevad kiiresti naabruskonnad ja ka terved linnad, kus autosid liigub tänavatel vähe.

Erinevad investeerimiseelistused

Paneeli lõpetuseks küsis Peeter Koppel osalejatelt, millisesse kinnisvarasse nad oma vaba raha investeeriks.

Gwee Seng Kwongi hinnangul on elamukinnisvara alati kõige kindlam investeering, itaallasest arhitekti Ludovico Lombardi (Zaha Hadid, London) hinnangul peaks see olema midagi arhitektuuriliselt ja disainilt ilusat, sest disaini ja kinnisvara väärtus on omavahel tugevalt seotud ning arhitektuur hoiab kinnisvara hinda.

Bonava Eesti juht Timo Riismaa investeeriks oma raha avatud kinnisvarafondi ning Andres Trink investeeriks hoopis mõnda start-up tehnoloogiasse ehitusvaldkonnas või innovatiivsesse lahendusse kinnisvarasektoris.

Nii regionaalsete kui ka rahvusvaheliste trendide üle kinnisvaraarenduses arutleti neljapäeval Hilton hotellis toimunud Nordic Real Estate Forumil. Rahvusvaheline iga-aastane kinnisvarakonverents toimus Eestis juba 17. korda.