Rahale ning oma finantsseisule on mõistlik mõelda. Foto: Reuters/Scanpix

7 karmi rahatõde

Enne kulutamist on mõistlik valmis mõelda, missugune on su suhtumine rahasse ning missugune on su finantsplaan tulevikuks.

Järgnevalt seitse soovitust, kuidas rahasse suhtuda ning mil viisil raha kulutada.