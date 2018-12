Kiisler: suured välisinvesteeringud aitavad ka Eesti julgeolekule kaasa

Keskkonnaminister Siim-Valmar Kiisleri sõnul tuleb suurinvesteeringute puhul mõista ka tehingute julgeolekualast mõõdet, sest suurettevõtte kohalolu tagab globaalse tähelepanu. Foto: Scanpix

Eelmisel nädalal 320 miljoni euro eest müüdud Utilitase energiakontsern ja teised viimase aja suurinvesteeringud näitavad Eesti ettevõtluskeskkonna stabiilsust hoolimata sellest, et vahel proovitakse majanduses luua ebastabiilsuse illusiooni, sõnas Isamaa poliitik ja keskkonnaminister Siim-Valmar Kiisler.

Temaga koos Äripäeva raadio saates "Kuum tool" osalenud EKRE poliitiku Jaak Madisoni arvates väärivad müügitehingu teinud Utilitase juhid aasta ettevõtja auhinda. "Kui tuleb välisinvestor, on see hea, kuid omakorda on hea, et see tehing on näidanud suunda ettevõtluskultuuri parandamisele," märkis EKRE riigikogu saadik.