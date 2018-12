Siim Roode poja põige lennundusärisse jäi lühikeseks

Peamiselt Venemaa klientidele keskendunud lennundusoperaatori Fort Aero umbes poolte aktsiate omanikuks sai sel suvel kinnisvaramaakler Robert Roode, praeguseks on ta omanikeringist läinud.

LAAM Kinnisvaras kliendinõustaja ametit pidav Robert Roode rääkis veel septembris Äripäevale, et kui kõrvalt jääb mulje, et ta on variisiku rollis, siis on see arvaja õigus nii arvata, kuid tegelikult see nii ei ole. „Mitte keegi ei ole pöördunud minu poole sellise ettepanekuga, et ma oleksin kellegi nägu, keha, tankist või kuidas te soovite seda ise nimetada,“ sõnas ta. Osaluse ostu finantseeris ta enda kinnitusel kinnisvaraäris teenitud rahaga.