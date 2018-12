Tallinn linn tahab südalinna paljude muutuste seas täielikult lasta renoveerida Tallinna Kaubamaja kõrval asuvat Projekteerijate maja. Foto: Postimees/Scanpix

Tallinn kavatseb südalinna oluliselt muuta

Tallinna linnavalitsus kavatseb võtta homsel istungil vastu Estonia pst, Kaubamaja tn, Rävala pst ja Teatri väljaku vahelise kvartali detailplaneeringu, vahendas Raepress.

Tallinna abilinnapea Andrei Novikovi sõnul tähendab detailplaneeringu vastuvõtmine sisuliselt seda, et täielikult uuendatakse lähiaastatel endine Kunstiakadeemia hoone, Kaubamaja ajalooline hoone, Projekteerijate maja ja Tallinna Ülikooli akadeemilise raamatukogu kvartal. Linna enda 2019. aasta kavades on ka Teatri väljaku uuendamise konkursi väljakuulutamine.

Arvestades hoonetele ettenähtud maa-aluseid korruseid loob kesklinna sisuliselt lahtikaevamine ka terve rea uusi võimalusi transpordivoogude ümberkorraldamiseks. Novikovi sõnul on loodud võimalus viia Estonia puiestee osaliselt maa alla Tammsaare pargi ja endise Kunstiakadeemia vahelisel lõigul. Rajatava autotunneliga tekib maa-alune tänav, mille kaudu on kavandatud juurdepääsud kvartalisse planeeritud hoonete maa-alustele korrustele. "Tänava maapealne osa võimaldab aga senisest enam anda prioriteeti ühistranspordile, jalakäijatele ja kergliiklejatele, luues sidusama ühenduse uuendatava kvartali ning tänavu uuendatud Tammsaare pargiga," lisas Novikov.

Estonia teatri ja Tammsaare pargi vastas asuvale alale koostatud detailplaneering annab võimaluse olemasolevate hoonete ümberehitamiseks ja laiendamiseks ning täiendavate kuni kaheksakorruseliste ja ühe kuni 12korruselise elu-, äri- ja ühiskondliku funktsiooniga hoonete ehitamiseks. Alale on kavandatud ka avalikult kasutatav kvartalisisene tänav. Planeeritud ala hõlmab 14 krunti ja kogu ala suurus on 3,49 hektarit.

Rävala pst 8 krundil paiknev nn Projekteerijate maja on detailplaneeringu kohaselt võimalik asendada uue hoonega ning Rävala pst 10 krundil paiknev arhitektuurimälestisena kaitse all olev Tallinna Ülikooli akadeemilise raamatukogu hoonele on kavandatud juurdeehituse võimalus.