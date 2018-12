Foto: Andras Kralla

Veokijuhid ei või pikka puhkeaega kabiinis veeta

Euroopa Liidu transpordiministrite nõukogu istungil lepiti eile kokku, et välisriigis tegutsevad veokid ja bussid ikka ei pea iga kuue nädala järel koduriigis käima, veokijuhid aga ei saanud õigust iganädalast pikemat puhkeaega auto kabiinis veeta.

Transpordiministrite eilse nõukogu istungi peateemaks kujunes liikuvuspakett ehk uued nõuded transpordiettevõtetele, mis hõlmavad autojuhtide tasustamist, puhkust ja muid sotsiaalseid tingimusi, kui töö toimub väljaspool koduriiki. Lisaks olid arutluse all nõuded, kui kaua tohib veoauto või bussi juht korraga roolis olla, millal ja kus ta peab oma puhkeperioodi veetma ning kui kaua tohib korraga koduriigist ära olla.

Liikuvuspakett sisaldas esialgu nõuet iga 6 nädala tagant rahvusvahelist vedu tegevad veokid ja bussid koju saata, läbirääkimise tulemusena seda nõuet lõpptekstis aga ei sisaldu ja Eesti sai Euroopa reegleid ühtlustavat paketti toetada.

„Esialgne pakkumine oli meie jaoks selgelt probleemne ning seetõttu sai valitsuses vastu võetud ka otsus, et sellisel kujul ei saa Eesti paketti toetada,“ ütles majandus- ja taristuminister Kadri Simson pressiteate vahendusel. „Meie vedajad väljendasid arvamust, et esialgse lahenduse kõige problemaatilisem ettepanek on asjaolu, mille kohaselt nii veoautod kui ka bussid oleks pidanud iga 6 nädala järel tagasi Eestisse sõitma ja seda olenemata asjaolust, millises Euroopa otsas parasjagu tööd tehakse. See oleks halvendanud Euroopa kaugemate riikide ettevõtete konkurentsiolukorda ning tähendanud suurt keskkonnakahju tühisõitude näol. See teema sai liikuvuspaketist välja ning tegemist on suure võiduga meie ettevõtete jaoks.“

Simsoni sõnul jäi liikuvuspaketti sisse ka punkte, mida Eesti täiel määral ei toeta. „Üks ettepanek, mis meile ja meie vedajatele muret valmistas, on punkt, mis piirab autojuhtidel vaba valikut, kuidas või kus veeta iganädalast kohustuslikku vähemalt 45 tundi kestvat puhkeaega. Transpordiministrite poolt eile heaks kiidetud ettepaneku kohaselt ei tohi autojuht oma iganädalast puhkeaega veeta sõiduki kabiinis. Teisisõnu jätkub senine praktika. Eesti oleks eelistanud lahendust, kus autojuhid tohiksid ka iganädalase puhkeperioodi veeta sõidukis, kui sõiduk on pargitud turvalises parklas,“ rääkis Kadri Simson.