Raadiohommikus: Eesti ettevõtjad asutasid miljonilise haridusfondi

Eesti ettevõtjad käivitasid Heateo Haridusfondi nimelise filantroopiafondi. Ideest kõnelevad Taxify kaasasutaja Martin Villig ning Heateo Sihtasutuse tegevjuht Pirkko Valge. Foto: Liis Treimann

Eesti ettevõtjad käivitasid filantroopiafondi, mis plaanib järgmise kolme aasta jooksul panustada miljon eurot mõjusatesse haridusalgatustesse. Räägime ideest lähemalt fondi algatajatega neljapäeval Äripäeva raadio hommikuprogrammis.

Heateo Haridusfondi nimelisest fondist tulevad hommikuprogrammi rääkima Taxify kaasasutaja Martin Villig ning Heateo Sihtasutuse tegevjuht Pirkko Valge.

Äripäeva raadio hommikus tuleb juttu ka sellest, et Eesti äri- ja tarkvaraarendusettevõte võitis suure rahvusvahelise hanke Tansaania justiitsvaldkonna digitaliseerimiseks.

Räägime ka, et Eesti krüptoettevõtteid reguleerivad seadused on liiga leebed ja on reaalne oht, et ettevõtted võivad neid aina kasvava krüptobuumi taustal kurjalt ära kasutada. Mida aga selle vastu ette võtta ja kuidas tagada, et Tallinnast saaks turvaline, kuid atraktiivne krüptopealinn? Külas on CoinMetro investorsuhete juht Alina Varkki.

Stuudios on Alyona Stadnik ja Priit Pokk.

11.00–12-00 "Isemajandav Eesti". Millised on ettevõtjatele suurimad takistused uute töökohtade loomisel ning kuidas neid takistusi kõrvaldada? Stuudios on hiljuti 300 uue töökoha loomisest teatanud Nortali juhatuse liige Andre Krull ja Mainor Ülemiste juhatuse esimees Margus Nõlvak. Vestlust juhib Aivar Hundimägi.

13.00–14.00 "Luubi all". Seekordses saates keskendume sellele, mis saab sõnavabadusest, kui peale ajakirjandusväljaande peavad vigade eest isiklikult vastutama hakkama ajakirjanikud. Teema tuleneb kohtuotsusest, mille järgi pidid Postimehe ajakirjanikud kahjutasu maksma. Lisaks on juttu uuriva toimetuse kuu aja jooksul ilmunud lugudest. Stuudios on uuriva toimetuse ajakirjanikud Eliisa Matsalu, Birjo Must, Marge Väikenurm ja Koit Brinkmann.

15.00–16.00 "Kasvupinnas". Äripäeva teemaveeb põllumajandus.ee korraldas konverentsi "Põllumajanduse äriplaan", kus sektori arvamusliidrid rääkisid oma nägemusest sektori tulevikust, peamistest murekohtadest ning oma ettevõtte põhjal järgmise aasta plaanidest. Saates toome kuulajateni kaks ettekannet. Esmalt räägib Jaanihanso OÜ juht Alvar Roosimaa sellest, mis toimub puuvilja-, täpsemalt õunakasvatuses ja kuidas kodumaisest õunast valmistatud vahuvein jõuab maailma tipprestoranidesse. Saate teises osas aga võtab seakasvatuse teemadel sõna sektorit läbi ja lõhki tundev Viru Peekon OÜ juht Mati Tuvi.

Kuulake raadiot otse siit.