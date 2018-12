ERM saab naabriks kaheksa kortermaja

Foto: PIN Arhitektid

Tartusse Eesti Rahva Muuseumi kõrvale kerkib uusarendus kaheksa neljakorruselise majaga, milles on 272 korterit.

Ehitust plaanitakse alustada uue aasta alguses ning projekti esimese etapi kaks maja valmivad 2019. aasta lõpus. Raadimõisa Kodu arendaja on Reterra Estate ning ehitaja Mapri Ehitus. Uusarenduse projekti arhitektuuri on teinud PIN Arhitektid.

Reterra Estate juhi Reigo Randmetsa sõnul on ERMi ja Raadimõisa piirkonnal väga suur potentsiaal. „Öeldakse, et kultuur kuulub rahvale. Meie eesmärk on tuua rahvast elama kultuuri keskele.” lisas Randmets.

Tartu vallavanem Jarno Lauri näeb uusarenduses võimalusi kogu piirkonnale: „Raadi on pikka aega olnud oma suurte võimaluste pantvang. Tohutud mastaabid ja väljavaated, ent siiani vähe edenemist. Uute elanikega koos tuleb nõudlus parema avaliku ruumi, puhkevõimaluste ja äride järele."