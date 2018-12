Narva Astri kaubanduskeskuses avastasid päästeameti inspektorid üksjagu tuleohutusnõuete rikkumisi. Foto: Postimees/Scanpix

Reid Narva kaubanduskeskustes paljastas üksjagu probleeme

Päästeameti inspektorid korraldasid reidid Ida-Virumaa suuremates kaubanduskeskustes, Narva Astris ja Famas. Kuigi ettekirjutusi alles koostatakse, on juba teada, et rikkumisi on seal avastatud üksjagu, kirjutab Põhjarannik.

Ida päästekeskuse tuleohutuskontrolli peainspektor Irina Belik ütles, et praegu on väga aktuaalne kauplusi ehtivate tuleohtlike jõuludekoratsioonide probleem, aga ka näiteks evakuatsioonipääsude lukustamine või nende ette ja evakuatsiooniteedele esemete ladustamine, mis võib tulekahju korral hoonest väljapääsemist takistada. Kauplusest kauplusesse käies fikseerivad inspektorid kohapeal kirjalikult kõik avastatud puudused, et hiljem nende kohta ametlikud ettekirjutused koostada.

Järgmisel nädalal on kavas kordusreid.

Pikemalt saab lugeda Põhjarannikust.