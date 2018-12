Türi droonilt nähtuna. Foto: Dmitri Kotjuh, Järva Teataja/Scanpix

Türi kodutoetuse mõju üllatas maaklereid

Seda, et kodutoetus Türi kinnisvaraturgu elavdab, kinnisvaramaaklerid Kairi Gansen ja Lea Kerma esialgu ei uskunud. Mõlemad ütlevad nüüd, et peavad oma sõnu sööma, kirjutab Järva Teataja.

Kerma on täheldanud, et kinnisvaraturg on Türil tavatult aktiivseks muutunud ning inimesed langetavad kiiresti otsuse sinna kinnisvara osta.

Ta on kuuga teinud hindamisakti juba kuuele inimesele, kes tahavad toetusega Türil endale korteri osta. „Eks ole näha, kas nad siia ka pidama jäävad, aga neid on uskumatult palju, ma ei oleks seda arvanud,“ lausus ta.

Äripäev kirjutas kuu aega tagasi, et Türi vallavolikogu otsustas hakata uute elanike meelitamiseks maksma eluaseme soetamise toetust. Igaüks, kes on kuni 40 aastat vana ning kes pole varem Türi vallas kinnisvara omanud, saab vallalt taotleda toetust, mis katab kuni 20% ostetava kinnisvara väärtusest. Toetus makstakse kohe kätte, kuid kui uus elanik lahkub viie aasta jooksul, siis peab ta toetuse tagasi maksma. Samuti peavad kõik, kes ostetavale kinnisvarapinnale elama asuvad, sissekirjutuse tegema. „Tahame ära hoida võimalikud pettused,“ sõnas toona Reformierakonna liikmest Türi vallavolikogu esimees Andrus Eensoo.

Kinnisvarainvestor Peeter Pärtel leidis, et mõistlikum oleks, kui korterit ostev noor kaupleb küsitavast hinnast 5000 eurot alla, selle asemel et maksta täishind ja saada 8000 eurot toetust.

„Kinnisvarainvestorid teavad, et eluaseme hind sõltub peamiselt kahest komponendist: võime maksta ja soov elada paremini,“ ütles Pärtel. Võime maksta sõltub tema sõnul omakorda sellest, kui palju on raha sissemakseks ja kui palju antakse laenu. „Kõikvõimalikud mõtted sellest, et riik või kohalik omavalitsus võiks appi tulla ja hakata massiliselt inimeste sissemakset osaliselt või täielikult kinni maksma, viib selleni, et laenu võtavad inimesed, kes seda tegema ei peaks,“ ütles ta.

