Hannes Danilov 20120. aastal haigekassa juhina. Foto: Veiko Tõkmann

Hannes Danilov sai Confido juhiks

Pikalt tervishoiusektoris tegutsenud Hannes Danilov asus detsembrist juhtima Eesti erameditsiinikontserni Confido Healthcare Group.

Hannes Danilov juhtis kümme aastat Eesti Haigekassat ning on töötanud TÜ Kliinikumi juhatuse liikmena, sotsiaalministeeriumi ja Tallinna Ülikooli kantslerina ja Lääne maavanemana.

“Eraettevõtja asi on pakkuda turu ootustele vastavaid teenuseid ning Hannes Danilovi kogemuste toel plaanime juba lähiaastail kasvada Eesti suurimaks eraarstiabi pakkujaks,“ ütles Confido Healthcare Groupi ükse omanikke Tarmo Laanetu pressiteate vahendusel. Tema sõnul plaanib Confido laiendada oma tegevust mitmesse uude valdkonda.

“Ma olen alati olnud veendumusel, et solidaarsus on ja jääb Eesti tervishoiu põhialuseks. Samas on täiesti loomulik areng, et iga päevaga kasvab nõudlus täiendavate teenuste järele ja erakliinikutel on sageli võimalus reageerida ootustele kiiremini ning arvestada teenuste ülesehituses ja kvaliteedis erinevate sihtrühmade huve,” selgitas Hannes Danilov, kes viimased viis aastat töötas TÜ Kliinikumi juhatuse liikmena.

Confido Healthcare Groupi juhatusse kuulub koos Hannes Daniloviga Confido erameditsiinikeskust juhtiv Kadi Lambot.

Confido Healthcare Groupi kuulub arstikeskus Confido (käive eelmisel aastal 485 000 eurot ja kahjum 569 000 eurot), töötervishoiule keskenduv Juno Tervis (tegutseb 9 kuud, majandusaasta aruannet pole) ning radioloogiateenuseid osutav Nordic Imaging (eelmise aasta käive 795 eurot ja kahjum 22 000 eurot).

Confido Healthcare Groupi käive oli eelmisel aastal 0 eurot ja kahjum 41 000 eurot, aasta varem oli kahjum 180 000 eurot.