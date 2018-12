Raadiohommikus: kuidas suhelda avalikkusega?

Esmaspäevases Äripäeva raadio hommikuprogrammis jagab suhtlemisnõuandeid Eesti Ajalehtede Liidu aasta pressisõbra tiitli pälvinud riigikontrolli kommunikatsioonijuht Toomas Mattson.

Aasta turundusteo konkurss saab 20aastaseks. Külas on konkursi rajaja Endrik Randoja, kes praegu juhib konverentsifirmat Confent.

Tehisintellekti võimalustest äriarenduses räägib Microsoft Eesti juht Mart Mäe.

Stuudios on uudistetoimetaja Ken Rohelaan ja saatejuht Hando Sinisalu.

11.00–12.00 "Kuum tool". Stuudios debateerivad nädala kuumematel teemadel Reformierakonna liige Kristen Michal ja sotsiaaldemokraat Rainer Vakra. Juttu tuleb katuserahadest, pensionireformist, pankade karmidest nõuetest välismaalastele ja põlevkivienergeetikale kriipsu peale tõmbamisest. Saadet juhib Eliisa Matsalu.

12.05–12.15 "Müügiminutid". Praegu oskab arvuti sulle juba riietumisel moenõu anda. Varsti näeme roboteid kohvikutes meid tervitamas ja teenindamas. Kõiki tooted saab digitaliseerida. Kuhu me suundume ja kuidas näeb müük välja tulevikus? Külas on Euroopa Innovatsiooniakadeemia president Alar Kolk. Küsib Urmas Kamdron.

13.00–14.00 "Maksu- ja tolliamet annab nõu". 92% inimestest usub, et maksude maksmine on kodanikukohus, samas märgatavalt vähem usub, et enamik inimesi deklareerivad oma tulusid korrektselt ära. Saates kõnelemegi just sellest, millest maksutahe koosneb. Külas on maksuameti maksude osakonna juhataja Evelyn Liivamägi ja tööandjate keskliidu analüütik-nõunik Raul Aron. Saatejuht on Priit Pokk.

15.00–16.00 "Lavajutud". Saade on salvestatud konverentsil "Workplace happiness: õnnelike töökohtade kujundamise kunst". Kaidi Metsmaa räägib 2012. aastal Eesti konkurentsivõimelisemaks projekteerimisettevõtteks tunnistatud Esplani uue kontori näitel julgetest valikutest büroo kavandamisel. Kuidas kasutada isiksusteste büroo kavandamisel, et töötajad tunneks ennast oma töökohal hästi?

Teisena kõneleb töökeskkonna strateeg Tiina Liitmäe. Teemaks on Eesti riigi büroopindade kavandamise alused, head ja mitte nii head näited ning tulevikuprognoosid selles valdkonnas. Millline lahendus on Eesti oludes kõige mõistlikum ja ratsionaalsem?

