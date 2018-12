Eesti jagab krüptovaradega tegelejatele lahkesti lube. Foto: Shutterstock

Eesti lahkust krüptovarade suhtes võidakse kurjasti kasutada

Eesti riigi poolt krüptovarade jaoks välja antud 900 litsentsi ja tegevusluba võib lõppeda löögiga e-Eesti tugeva maine pihta, ütles krüptovarade kauplemiskeskkonda arendava CoinMetro juht Kevin Murcko.

"On igati arusaadav, et innovaatiline e-keskkond tõmbab Eestisse pidevalt uut ettevõtlust ja seda aina rohkem ka krüptotööstuses. Aga 900 välja antud litsentsi suurusjärk on muutunud igal juhul üsna murettekitavaks ning võib lõppeda löögiga e-Eesti tugeva maine pihta," vahendas Murckot ITuudised.ee.

Eesti krüptoettevõtteid reguleerivad seadused on tema sõnul liiga leebed ning kujutavad endast reaalset ohtu, et ettevõtted võivad neid kasvava krüptobuumi valguses kurjalt ära kasutada.

Tallinnas korraldatud CoinMetro krüptoseminaril otsiti vastust küsimusele, mida täpsemalt ette võtta ja kuidas tagada, et Tallinnast saaks turvaline, kuid atraktiivne krüptopealinn terves maailmas.

