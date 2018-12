Kas tehisintellekt diskrimineerib?

Sarnaselt inimesele on tehisintellekti jaoks oluline sisend, millest sõltub, kas tehisintellekt teeb kallutatud otsuseid, ütles Äripäeva raadio hommikuprogrammis Microsoft Eesti juht Mart Mäe.

Microsofti kasutajate jaoks on tõenäoliselt tuttav tehisintellekt Cortana. Foto: EPA

Saatejuhi küsimuse peale, kas mõnda inimest võib tehisintellekt hakata diskrimineerima, kui ta ei mahu kindlate parameetrite sisse, ütles Mart Mäe, et tehisintellekt käitub ratsionaalselt.

"Kui anname tehisintellektile kvaliteetseid andmeid, siis tundeid tal ei ole," rõhutas Mäe. "Tal ei ole mälu, et keegi ütles talle kunagi midagi halvasti või et talle mingi organisatsioon ei meeldi. Ta pigem teeb väga ratsionaalseid otsuseid – kui tal on hea andmestik ja hea mudel, siis ta teeb neutraalseid otsuseid.

Mäe sõnul võib tehisintellektil jääda puudu küll inimlikkusest, kuid ta ei eelista, vaid ütleb, mis on parim valik.

Miks maksab Äripäeva Palga TOPi võitnud Microsoft Eesti nii suurt töötasu ja kui palju kasutab ettevõte välistöötajaid, saab kuulata pikemalt hommikuprogrammist.

