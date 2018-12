Koplisse tuleb 10hektariline elamukvartal

Järgmine Põhja-Tallinna kinnisvaraarendus võtab sihiks 1300 korterit, omanikeringist leiab ka Heiti Hääle. Foto: Veiko Tõkman

Koplisse, Krulli tehase alale kerkib äri- ja elukeskkond, arendajate seas on ka ärimees Heiti Hääl.

Krulli tehase 10 hektari suurusesse kvartalisse on kavandatud äri- ja elurajoon. Lisaks muinsuskaitsealuste hoonete ümberehitamisele ja laiendamisele ehitatakse piirkonda uusi sobiva kõrgusega hooneid, sh kaubanduskeskus, teatas arendaja.

KOKO Arhitektid OÜ koostatud arhitektuur-mahulise kontseptsiooni kohaselt oleks võimalik planeerida Kopli ja Volta tänava nurgal asuvale kesklinnast vaid 1,7 km kaugusele jäävale alale rajatavatesse korterelamutesse kokku kuni 1300 korterit, lisaks kavandatakse alale büroo- ja äripindu, parkimiskohad, puhkealad, kvartalit läbiv kergliiklustee ja 120kohaline lasteaed.

Koostamisel oleva Põhja-Tallinna linnaosa üldplaneeringu kohaselt on tegu segahoonestusalaga, kus võivad paikneda korruselamud, kaubandus- ja teenindusasutused, äri- ja büroohooned, kultuuri- ja spordiasutused jm ühiskondlikud linnalikku elukeskkonda teenindavad funktsioonid.

Krulli Kvartal ASi omanikud on Seaside Development OÜ kaudu kolm ettevõtet: Barensholm OÜ, mille lõplik kasusaaja on Heiki Juhani Soini, Kasperwiki Laevaomanikud OÜ, mille omanik on Heiti Hääl, ning MR Investeeringute kaudu Mehis Rump.