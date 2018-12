Tööstusharu, mille ainus konstantne asi on muutus

Elektroonikasektor ei tunneta piire vanade ja uute ettevõtlusmudelite vahel. Foto: Raul Mee

Kui elektroonikasektori vähene tuntus muudab töötajate värbamise keeruliseks, siis pidev tehnoloogiate uuenduslaine hoiab leiva laual ka tulevikus. Sedasi märkis elektroonikatööstuse liidu tegevjuht Arno Kolk.

Sarnaselt elektroonika endaga kipub ka elektroonikatööstus tihtilugu olema nähtamatu. „Inimesed tegelikult ei tea, et meie tehased olemas on. Nad on üsna väikesed, suitsevaid korstnaid pole ja linnapilti tehased ei risusta,“ märkis Kolk. „Me oleme kitsas ringis laialt tuntud,“ tõi ta seetõttu võrdluseks.