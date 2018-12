Riik tekitas ID-kaardi väljalaskmisega tobeda lünga

ID-kaart Foto: Erik Prozes

Vähemalt ühe riikliku registri kasutamine uue ID-kaardiga on märkimisväärselt häiritud. Ehitisregistris ei saa sellega dokumente allkirjastada, alternatiivselt saab kasutada küll Mobiil-IDd, kuid viimase aktiveerimiseks tuleb minna füüsiliselt kohale politsei- ja piirivalveameti (PPA) teeninduspunkti. Probleemi alged on PPA meediaplaanis – kuigi asutuse sees teati, et tõenäoliselt saadakse uue kaardiga valmis juba detsembris, räägiti avalikkusele jaanuarist.

Energiaauditeid korraldava OÜ Arton Energy juhatuse liige Siim Link kasutab ehitisregistrit (EHR) oma igapäevases töös. Pärast uue ID-kaardi kättesaamist avastas ta aga, et ei saa enam registris toiminguid teha. Registris saab dokumente allkirjastada kas ID-kaardi või Mobiil-IDga, SmartIDd keskkond ei toeta. Sisse saab logida ka eesti.ee kaudu, kuid allkirja saab siiski anda vaid kahel nimetatud viisil.