Töötukassa eelarve ületab pool miljardit

Eesti Töötukassa juhatuse esimees Meelis Paavel Foto: Raul Mee

Töötukassa järgmise aasta tulud ulatuvad 564,8 miljonit euroni, selgub kolmapäeval töötukassa nõukogu kinnitatud eelarvest.

Prognoosi kohaselt laekub töötuskindlustusmaksetest töötajate sihtfondi 131 miljonit eurot ja tööandjate sihtfondi 70,5 miljonit eurot, riigieelarvest eraldatakse 328,6 miljonit eurot ja Euroopa Sotsiaalfondi vahenditest koos riikliku kaasfinantseeringuga 34,6 miljonit eurot.

Töötukassa kuludeks on 2019. aastal planeeritud 531,5 miljonit eurot. Kulud kindlustushüvitistele, toetustele ja tööturuteenustele on kokku 486,9 miljonit eurot ning töötukassa tegevuskulud on eelarves 44,7 miljonit eurot. Võrreldes käesoleva aastaga kasvavad tuleval aastal kulud ennekõike töövõimetoetusele, erijuhtudel sotsiaalmaksule ning vähenenud töövõimega inimestele teenustele.

Tööd otsivate ja töötavate inimeste oskuste arendamisele ja koolitamisele on töötukassa tuleva aasta eelarves planeeritud 22,6 miljonit eurot.

Eesti Töötukassa juhatuse esimees Meelis Paavel ütles töötukassa tuleva aasta eelarvele ja aastaplaanile viidates, et öötukassa panustab aasta-aastalt enam sellesse, et viia kokku tööturu vajadused ning hetkel töötavate ja tööd otsivate inimeste oskused. "Tulemustest on näha, et iga aastaga üha enam inimesi ka kasutab võimalust end täiendada või sootuks uus eriala omandada, et tulevikuski tööturul konkurentsivõimeline olla,“ lisas ta

Paaveli sõnul on oluline on vaadata pikemalt ette, pöörata tähelepanu ka tööturule sisenema hakkavatele noortele. „Tuleval aastal laiendab töötukassa oma tegevust koolinoorte suunal, keda nõustame teadlike õppimis- ja tööalaste valikute tegemisel. Koondame teadmised hariduse ja tööturu suundumustest töötukassasse, et anda noorele edasi parim võimalik karjäärialane teadmine,“ selgitas Paavel.