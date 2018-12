Tööjõukulud kasvavad peamiselt Ida- ja Kesk-Euroopas

Palgatõus käib Euroopa Liidus kahekiiruselisena. Foto: AFP

Sügisel tõusid palgad ja tööjõukulud kõige rohkem Ida- ja Kesk-Euroopa riikide seas, Euroopa Liidu "vanades" liikmesriikides jäi tõus kaks korda aeglasemaks, selgub Eurostati statistikast.

Baltikumi riigid leiab tööjõukulude kasvu tabelist päris eesotsast. Euroala suurim tõus registreeriti Lätis ja Leedus, vastavalt aastaga 13,2 ja 10,7 protsenti enam kui aasta tagasi. Eesti on 8,2 protsendiga Tšehhi järel neljandal kohal.

Pea 14 protsenti kasvasid tööjõukulud veel Rumeenias, Märgatav tõus euroalast väljaspool oli ka Ungaris, Bulgaarias ja Poolas. Ainus Kesk-Euroopa riik, kus kulud ei kasvanud üle 6 protsendi, oli Sloveenia, mis jäi sarnasele tasemele Lääne- ja Lõuna-Euroopa liikmesriikidega.

Euroala keskmine oli kõigest 2,5 protsenti ja kogu Euroopa Liidus 2,7 protsenti. Kriipsu üle keskmise kasvasid tööjõukulud vaid Saksamaal ja Hispaanias, teised suuremad Lääne-Euroopa riigid jäid kõik 1,2–2,5protsendilise kulude kasvu sisse.

Tööjõupuudus püsib Euroopas 2 protsendi piirimail

Veel selgub Eurostati statistikast, et vabade töökohtade arv on Euroopa Liidus viimastel kvartalitel püsinud 2 protsendi piirimail. Kõige rohkem otsitakse uusi töötajaid Tšehhis, kus vabu töökohti tervelt 5,9 protsenti.

Raskusi töötajate leidmisega on ka Euroopa Liidu ühel suurema majandusega riigil Saksamaal, kus see näitaja küünib 3 protsendini. Eestis paljukurdetud töötajate puudus väljendub Eurostati andmetel 1,9 protsendini küündivas vabade töökohtade arvus, mis jääb alla Euroopa keskmise ning on liikmesriikide pingereas pigem teises pooles.