Töötajad kaaperdasid eduka puitmajatootja tooted

Tene Kaubandus. Foto: Veiko Tõkman

Lääne Elu kirjutab, et kaks müügimeest kaaperdasid Tene Kaubanduse majade joonised, et ise nende järgi tehtud maju endise tööandja klientidele müüma hakata, vahendab Delfi.

Läänemaa ühe edukama ettevõtte, puitmajatootja Tene Kaubandus üks juhtidest Riho Reesar ütles, et mullu võtsid kaks ettevõtte juhtivtöötajat kaasa joonised ja majade tootmise oskusteabe ning kliendiandmed ja läksid selle paketiga teise firmasse. Nad hakkasid uues firmas, Lihulas asuvas Vikträs tehtud tooteid müüma senistele Tene Kaubanduse klientidele.

Reesar ütles, et see lugu on ettevõtte jaoks juba mullune lumi, aga ehk on teistel ettevõtetel sellest midagi õppida, et ise mitte tootekaaperdajate ohvriks langeda.

2017. aasta suvel tuli Tene aiamajade müügiga tegelenud Erki Kroon ettevõtte teise juhi Heino Kirsi jutule sooviga töösuhe esimesel võimalusel lõpetada, peamiseks põhjuseks väsimus ja stress.

