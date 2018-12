Eesti 200 sihib sotsiaalmaksu põrandat

Eestis tuleks kehtestada sotsiaalmaksu põrand ettevõtlustulule, leiab riigikokku pürgiva Eesti 200 juhatuse liige ning Nortali asutaja ja juht Priit Alamäe.

Erakonda Eesti 200 vedav Priit Alamäe leiab, et Eesti vajab sotsiaalmaksu lae kõrval ka põrandat. Foto: Andras Kralla

"Kuigi passiivne tulu (üüritulu, investeerimisest teenitud tulu jne) on ja peabki olema maksustatud ainult tulumaksuga, siis meie seisukoht on see, et kui inimene teenib aktiivset tulu, siis oleks aus endale ka vähemalt osaliselt see palgana välja maksta. Täna on see hall ala, kus kogu tõlgendamise õigus ja kohustus on pandud maksuametile," selgitas Alamäe pressiteates.

Eesti 200 ettepanek on kehtestada sotsiaalmaksu põrand aktiivse ettevõtlustulu teenijatele kuni kolmekordse keskmise palga tasemeni. See tähendab seda, et aktiivse ettevõtlustulu võiks maksustada sotsiaalmaksuga 16,5% (st poole väiksema sotsiaalmaksuga) kuni kolmekordse keskmise palga tasemeni.

Erakonna teatel nad ei toeta aktiivselt teenitud dividenditulu täiemahulist maksustamist sotsiaalmaksuga, sest see ei võta arvesse ettevõtja võetavat riski võrrelduna palgatööga. "Aktiivse dividenditulu all mõistame me tulu, mis on saadud iseenda töö müügist läbi oma ettevõtte," selgitas erakond.

Alamäe sõnul toob sotsiaalmaksu põranda kehtestamine kaasa suurema solidaarsuse ning ettevõtjatele selguse. "Kui indiviidi tasemel on tema aktiivse tulu (palk + aktiivsest ettevõtlusest teenitud dividendid) pealt juba makstud madalama määraga sotsiaalmaks kuni kolmekordse keskmise palga tasemel, siis maksuametil rohkem küsimusi seda summat ületava tulu puhul enam ei ole," selgitas Alamäe.

Populaarsuselt viies erakond

Eelmisel nädalal selgus Postimehe tellitud Kantar Emori uuringust, et Eesti 200 on praegu reitingutabelis viiendal kohal (8%) vahetult pärast Sotsiaaldemokraatliku Erakonda (9%). Esikolmiku moodustasid Keskerakond (26%), Reformierakond (23%) ja EKRE (20%).

ERRi tellitud Turu-uuringute ASi üle-eestiline küsitluse järgi oli Eesti 200 toetus detsembris 7%, sotsidel 8%, EKRE-l 18%, Reformierakonnal 21% ja Keskerakonnal 31%.