Eestlased löövad kaasa isesõitvate linnabusside arendamisel

Kaks isesõitvat bussi eelmisel aastal Linnahalli peatuses. Foto: Mihkel Maripuu, Postimees/Scanpix

Viie ettevõtete grupi seas, kes valiti Euroopa Liidu raha eest tehtava katseprogrammi raames isesõitvate busside süsteemi arendama, on ka üks konsortsium, kus on neli partnerit Eestist ja üks Taanist.

Need on Eestist Modern Mobility OÜ, Tallinna Tehnikaülikool, Silberauto Eesti AS, Ecofleet Eesti OÜ ja Taani ettevõte Autonomous Mobility A/S.

Programmi nimi on koondnimi on FABULOS – Future Automated Bus Urban Level Opertion Systems ehk tuleviku isejuhtivate linnabusside juhtimissüsteem.

FABULOS projektimeeskond sõlmis lepingu viie konsortsiumiga, millega rahastatakse teadus- ja arendustegevust automatiseeritud väikebusside bussiparkide juhtimissüsteemide arenduseks. Edasi teeb iga pakkuja teostatavusuuringu.

1. jaanuaril algavas hanke esimeses etapis tehakse pakutud lahenduste ja tehnoloogia teostatavusuuring.

Teises etapis arendatakse kõige lootustandvamad ideed 2019. aasta sügisel prototüüpideks, mida katsetatakse laboritingimustes.

Kolmandas etapis katsetatakse ja võrreldakse esimesi terviklahendusi reaalelulistes tingimustes.

Välja valitud kolme prototüüpi katsetatakse automatiseeritud busside sõidukiparkidena Eestis, Soomes, Kreekas, Hollandis, Norras ja Portugalis alates 2020. aasta märtsist.

Pakkumustes kirjeldasid ettevõtted oma lahendusi, kuidas bussiparki hallata, sõidukeid kaugjuhtida ning kuidas plaanitakse tagada isejuhtivate busside suutlikkus sõita tavaliikluses – linnasisestel kiirustel, peaaegu kõigis ilmastikutingimustes ja ilma pardal viibiva reisisaatjata.

„Olime meeldivalt üllatunud pakkumuste kõrgest tasemest ning on väga hea meel, et üheks pakkujaks on ka Eesti konsortsium, misläbi saame toetada isejuhtivate valdkonna teadus- ja arendustegevust,“ kommenteeris majandusministeeriumi transpordi arengu ja investeeringute osakonna juhataja Indrek Gailan.

FABULOSe hanke eelarve on ühtekokku umbes 5,5 miljonit eurot.