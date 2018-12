Vaata parima mainega Eesti firmasid

Mainekuse edetabeli neli esimest firmat olid mullugi sama tabeli esiotsas, tubli tõusu tegi aga Terve Pere Apteek, kes kerkis mulluselt 20. kohalt viiendaks, selgub Kantar Emori andmetest.

Kantar Emori suurettevõtete maineuuringu esikkolmikus olid sel aastal Swedbank, Tallink Grupp ja Orkla Eesti (Kalev, Põltsamaa Felix). Valdavalt on tabeli eesotsas samad ettevõtted, mis aasta eest. Siiski on esikümnesse lisandunud varem uuringu põhinimekirja mitte kvalifitseerunud Orkla Eesti ning Selver. Edetabelikohta parandades on esikümnesse tõusnud veel Terve Pere Apteek, olles üks suurima tõusu teinud ettevõtteid.

„Swedbank on püsinud edetabelis kõrgel kohal läbi aastate ning on paari eelneva aasta teise positsiooni vahetanud taas kõige mainekama suurettevõtte tiitli vastu. Teistest esikümne ettevõtetest on aastatagusega võrreldes edetabelikohta enam parandanud Tallink, tõustes kuuendalt kohalt teiseks,“ rääkis Kantar Emori uuringuekspert Katrin Männaste.

Suuri kukkumisi, nagu möödunud aastal näiteks HK Scani või Prisma Peremarketi puhul, sel aastal maineedetabelis pigem ei olnud, märkis Kantar Emor. Napilt jäi esikümnest välja läinud aastal kolmandaks positsioneerunud Telia Eesti; ABB taandus teise kümne lõppu. „Mainekuse pingerea tipus olevatele ettevõtetele on jätkuvalt iseloomulik, et nad on suhteliselt ühtlaselt kõrgelt hinnatud erinevate ühiskonnakihtide poolt, mitte ei ole populaarsed vaid kitsamalt mõne vanuserühma muu sotsiaal-demograafilise näitaja põhiselt,“ selgitas Männaste.

Kantar Emori iga-aastases Eesti suurettevõtete tuntuse ja maine uuringus reastati suurettevõtted kahe näitaja – üldise hoiaku ning tugevusindeksi ühendindeksi alusel. Üldine positiivne suhtumine annab suurema panuse mainesse eeskätt kaubanduse ja toiduainetööstuse ettevõtete puhul, suured tööstusettevõtted kalduvad maines pigem toetuma tugevuskuvandile. Valdkonniti võrreldes püsib keskmine maineindeks kõrgeim toiduainetööstusel, järgneb kaubandus.

