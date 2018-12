Soome riigivõlg tegi üllatava pöörde

Veel oktoobris arvestas Soome, et jääb miljardiga miinusesse, lõpptulemuseks siiski pluss. Foto: Newspix24/SIPA

Soome rahandusminister Petteri Orpo sai eelmise nädala lõpus üllatusega teada, et Soome riigivõlg väheneb tänavu esimest korda üle kümne aasta, kirjutas Helsingin Sanomat.

Rahandusministeerium ei võtagi välja 2,2 miljardi euro suurust laenueraldist.

Soome tulud ületasid sel aastal kulusid ja riik suudab esimest korda üle kümne aasta riigivõlga vähendada.

„See on psühholoogiliselt ja sümboolselt oluline asi,“ ütles Orpo Helsingin Sanomatele.

Pärast finantskriisi on Soome igal aastal kulude katmiseks miljardeid eurosid laenu võtnud ja riigi võlg on selle ajaga pea kahekordistunud, ulatudes eelmisel aastal 105,8 miljardi euroni. Nii pidi minema selgi aastal. Esimeses eelarves arvestati võla 3 miljardit eurot, aga lõpptulemusena võlg hoopis väheneb 0,9 miljardi võrra.

Osalt on selle põhjuseks juhuslikud asjaolud. Leht kirjutas aprillis, et riigi fond Finnvera maksab riigilt saadud laenu korraga tagasi ja see toob riigikassasse ligi miljard eurot erakorralist tulu. Lisaks on Soome sel aastal varasemast rohkem vara müünud.

Sellest hoolimata arvestas valitsus veel oktoobris, et riigivõlg suureneb tänavu miljardi euro võrra.

Täpset selgitust Orpol möödunud nädalal selgunud 2,2 miljardi euro suurusele üllatusele pole. Tema sõnul on ligi veerand sellest summast kogunenud riigi fondidesse kogunenud oodatust suurem rahasumma. See ei ole küll otseselt riigieelarve raha, aga ministeerium võtab seda riigivõla summat arvutades arvesse.

„Siiski saab 1,4 miljardit eurot kogunenud rahast selgitada sellega, et riigi tulude ja kulude areng on olnud arvatust parem. See on aidanud kasvatada majanduse edenemine ja hõivatuse kasv, mida valitsus on oma otsustega toetanud,“ ütles Orpo.

Lisaks on osa selleks aastaks ette nähtud kulusid nihkunud tema sõnul edasi järgmise aasta peale.

Järgmise aasta eelarves on ette nähtud taas 1,6 miljardi euro suurune miinus, mida on plaanis katta laenuga.