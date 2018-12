Kreeklaste maksuvõlg kasvab tempos miljard kuus

Ateena keskpanga hoone. Foto: Ioannis Alexopoulos, Scanpix

Kreeklased ei saa hakkama oma maksukohustustega – elanike ja ettevõte maksuvõlg kasvas oktoobris miljardi euro võrra, kirjutab eKathimerini.

Poole tasumata maksudest moodustas tulumaks, 174 miljonit kinnisvaramaks.

Maksuameti teatel ulatus elanike ja ettevõtjate maksuvõlg kokku 103 miljardi euroni, millele lisanduks veel 185 miljonit eurot trahvidena.

Kümne kuuga on maksuvõlg kasvanud 8,8 miljardi euro võrra. Maksuvõlg puudutab kokku 4,2 miljonit kreeklast, seega peaaegu poolt riigi elanikkonda, ja neist 1,8 miljonile võivad rakenduda sunnimeetmed.

Liigne maksustamine on Kreekas viinud majapidamiste suure maksuvõlani, mis omakorda on viinud palga- ja pensioniraha kinnipidamiseni ja pangakontode külmutamiseni. 1,2 miljoni võlgniku suhtes on rakendatud sunniviisilist raha kinnipidamist ja nii on õnnestunud riigikassasse saada selle aastaga 4,5 miljardit eurot, mida rahandusministeerium nimetas erakordseks saavutuseks, eriti võrreldes eelmise aastaga.